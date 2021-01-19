У США представили морський безпілотник на «вітряку»

Стартап із Сан-Франциско (США) Saildrone представив нове автономне судно Saildrone Surveyor.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

Зазначається, що 22-метрове судно, яке отримує свою енергію від вітру, може працювати автономно або управлятися з берегу.

На борту Saildrone Surveyor встановлене гідроакустичне обладнання, необхідне для картографування морського дна на глибині до 7000 м, а також для збору зразків ДНК з товщі води, для дослідження морських організмів.

У компанії висловили сподівання, що дрон зможе допомогти заповнити деякі масивні прогалини в нашому розумінні морського середовища.

Саме судно має можливість перебувати на воді до 12 місяців. Перші тести безпілотника на воді заплановані вже цього тижня.

Як повідомляв Укрінформ, в Італії компанія Lazzarini Design Studio показала дизайн супер’яхти-краба на сонячній енергії Pagurus.

Фото: Saildrone