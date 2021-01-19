У США представили морський безпілотник на «вітряку»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.
Зазначається, що 22-метрове судно, яке отримує свою енергію від вітру, може працювати автономно або управлятися з берегу.
На борту Saildrone Surveyor встановлене гідроакустичне обладнання, необхідне для картографування морського дна на глибині до 7000 м, а також для збору зразків ДНК з товщі води, для дослідження морських організмів.
У компанії висловили сподівання, що дрон зможе допомогти заповнити деякі масивні прогалини в нашому розумінні морського середовища.
Саме судно має можливість перебувати на воді до 12 місяців. Перші тести безпілотника на воді заплановані вже цього тижня.
Як повідомляв Укрінформ, в Італії компанія Lazzarini Design Studio показала дизайн супер’яхти-краба на сонячній енергії Pagurus.
Фото: Saildrone