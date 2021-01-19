SpaceX знову відклала запуск супутників Starlink

Компанія SpaceX Ілона Маска вже двічі була змушена відкласти запуск ракети-носія Falcon 9, яка мала вивести на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє компанія у Твіттері.

«Для проведення додаткової перевірки перед запуском, ми плануємо запуск Starlink у середу, 20 січня о 17-й годині (за Києвом – ред.)», - заявили у SpaceX.

Зазначається, що перед цим компанія відкладала запуск ракети-носія Falcon 9, яка мала вивести на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink, на вівторок через негоду.

Загалом SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч таких супутників, а потім довести їх кількість до 30 тисяч.