Представили телескоп, яким можна управляти зі смартфона
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.
Вага телескопа становить 5 кг, а його висота - 40 см. Роздільна здатність пристрою дорівнює 1920 × 1080 пікселів. Тривалість роботи батареї не перевищує 4 години.
Один екземпляр переносного телескопа коштує 1 499 доларів США.
Зазначається, що телескоп передає зроблені у небі світлини на мобільний телефон. Він контролюється додатком, який встановлений на самому смартфоні.
«Vespera - це правильний наступний крок для Vaonis. Їхня дивовижна технологія, яка дозволяє кожному спостерігати за такими об’єктами, як галактики та туманності, зробила це доступним для всіх», - заявив колишній астронавт NASA та представник компанії Террі Вертс.
У Франції представили телескоп, яким можна управляти зі смартфона Фото: Vaonis
Як повідомляв Укрінформ, аерокосмічна агенція NASA затвердила проєкт спектрофотометричної обсерваторії SPHEREx — вона вивчатиме далекі галактики, розширення Всесвіту та шукатиме біогенні молекули.