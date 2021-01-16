Представили телескоп, яким можна управляти зі смартфона

Представили телескоп, яким можна управляти зі смартфона

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Укрінформ
Французький стартап Vaonis представив переносний телескоп Vespera, яким можна управляти зі свого смартфона.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

Вага телескопа становить 5 кг, а його висота - 40 см. Роздільна здатність пристрою дорівнює 1920 × 1080 пікселів. Тривалість роботи батареї не перевищує 4 години.

Один екземпляр переносного телескопа коштує 1 499 доларів США.

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Зазначається, що телескоп передає зроблені у небі світлини на мобільний телефон. Він контролюється додатком, який встановлений на самому смартфоні.

«Vespera - це правильний наступний крок для Vaonis. Їхня дивовижна технологія, яка дозволяє кожному спостерігати за такими об’єктами, як галактики та туманності, зробила це доступним для всіх», - заявив колишній астронавт NASA та представник компанії Террі Вертс.

У Франції представили телескоп, яким можна управляти зі смартфона Фото: Vaonis

Як повідомляв Укрінформ, аерокосмічна агенція NASA затвердила проєкт спектрофотометричної обсерваторії SPHEREx — вона вивчатиме далекі галактики, розширення Всесвіту та шукатиме біогенні молекули.

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