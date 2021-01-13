У Skype стався глобальний збій – які проблеми відчули по світу
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на порталі Downdetector, який відстежує збої та відключення на популярних інтернет-ресурсах.
Зазначається, що 58% користувачів не змогли авторизуватися у програмі, у 35% виникли проблеми з отриманням та відправкою повідомлень, а ще 6% поскаржилися на неможливість здійснення голосових дзвінків.
Збій відчули, зокрема у деяких містах України, Білорусі, Росії, Греції, Італії, США тощо.
Компанія у Твіттері підтвердила інформацію про збій і наголосила, що її інженери працюють над усуненням проблеми.
Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня 2020 року у Telegram стався глобальний збій, внаслідок якого більшість користувачів не могли підключитися до месенджера. Збій стався, зокрема, в Іспанії, Італії, Білорусі, Німеччині, Британії, Росії та Україні.