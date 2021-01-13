У Skype стався глобальний збій – які проблеми відчули по світу

У роботі Skype стався глобальний збій, внаслідок якого більшість користувачів не могли увійти до програми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на порталі Downdetector, який відстежує збої та відключення на популярних інтернет-ресурсах.

Зазначається, що 58% користувачів не змогли авторизуватися у програмі, у 35% виникли проблеми з отриманням та відправкою повідомлень, а ще 6% поскаржилися на неможливість здійснення голосових дзвінків.

Збій відчули, зокрема у деяких містах України, Білорусі, Росії, Греції, Італії, США тощо.

Компанія у Твіттері підтвердила інформацію про збій і наголосила, що її інженери працюють над усуненням проблеми.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня 2020 року у Telegram стався глобальний збій, внаслідок якого більшість користувачів не могли підключитися до месенджера. Збій стався, зокрема, в Іспанії, Італії, Білорусі, Німеччині, Британії, Росії та Україні.