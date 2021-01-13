Facebook видалив понад 100 українських профілів через «оманливу поведінку»

Соціальна мережа Фейсбук видалила в Україні більше сотні акаунтів та сторінок через «скоординовану неавтентичну поведінку» на платформі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті компанії за грудень 2020 року.

Зокрема, соцмережа видалила 13 акаунтів, 31 сторінку та 6 груп у Фейсбуці та 3 акаунти в Інстаграмі, які пов’язані з громадською організацією «Антикорупційний блокпост».

Також соцмережа видалила 27 акаунтів, 37 сторінок та 21 групу в Фейсбуці та 13 акаунтів в Інстаграмі, які пов’язані з партією «Європейська солідарність» колишнього Президента України Петра Порошенка та громадською організацією «Справа громад».

Згадані профілі були видалені за "скоординовану неавтентичну поведінку", адже мали на меті маніпулювати публічними дебатами задля досягнення власної стратегічної мети.

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Зазначається, що окрім в Україні Фейсбук також видалив акаунти в Киргизстані, Казахстані, Бразилії, Аргентині, Пакистані, Індонезії, Марокко та Росії.

Загалом у грудні через «скоординовану неавтентичну поведінку» було видалено 1957 акаунтів,156 сторінок та 727 груп. у Фейсбуці, 707 – в Інстаграмі.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді соціальна мережа Фейсбук видалила в Україні 94 акаунти та сторінки через «неавтентичну поведінку» на платформі. Вони були пов’язані з українською PR-фірмою MAS та особами, пов’язаними з кампанією Юлії Тимошенко та політичною партією в Україні «Батьківщина».