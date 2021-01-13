Cargo Dragon уперше автономно відстикувався від МКС

Вантажний космічний корабель Cargo Dragon американської компанії SpaceX Ілона Маска вперше автономно відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

Відстикування сталося у вівторок після обіду за київським часом.

Всього Cargo Dragon знадобиться 36 годин для приземлення на Землю. Очікується, що це відбудеться біля узбережжя американського штату Флорида у четвер о 4-й годині за Києвом.

Зазначається, що всього на борту космічного корабля буде 2 500 кг вантажу.

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Раніше стало відомо, що відстикування вантажного космічного корабля Cargo Dragon американської компанії SpaceX від Міжнародної космічної станції (МКС) довелося скасувати через негоду на Землі.

Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня 2020 року вантажний космічний корабель Cargo Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Він доставив на станцію продовольство, обладнання та матеріали для проведення різних наукових експериментів та досліджень екіпажем станції.