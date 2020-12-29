Японія збирається запустити в космос дерев'яний супутник

Японська компанія Sumitomo Forestry і Кіотський університет сподіваються побудувати перший у світі дерев'яний супутник до 2023 року, щоб зменшити кількість космічного сміття.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Вони почнуть експерименти з різними видами деревини в екстремальних умовах на Землі.

Sumitomo Forestry почала дослідження у сфері росту дерев і використання деревних матеріалів у космосі.

Космічне сміття стає все серйознішою проблемою в міру того, як в атмосферу запускається все більше і більше супутників.

Дерев'яні ж супутники згорять, не викидаючи в атмосферу шкідливі речовини і не обсипаючи землю уламками, коли падатимуть назад на Землю.

За даними Всесвітнього економічного форуму, навколо Землі обертається близько 6000 супутників. Близько 60% з них не функціонують і є космічним сміттям.