Мережа 5G виявилася на 90% енергоефективнішою, ніж попередня

Мережа 5G є на 90% енергоефективнішою, ніж 4G. П'яте покоління витрачає значно менше енергії на одиницю трафіку.

Про це у своєму блозі повідомляє компанія Nokia, передає Укрінформ.

«Дослідники вимірювали енергоспоживання в бездротовій мережі протягом трьох місяців. Програма тестування включала 11 сценаріїв навантаження і зміни споживаної енергії на один мегабіт в секунду. Результати показали, що енергоефективність технології 5G значно перевищує аналогічні показники старих технологій», - йдеться у блозі компанії.

Такий показник вдалося досягти завдяки ряду апаратних і програмних функцій, які допомагають економити енергію.

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При цьому на кожен витрачений кіловат 5G передає набагато більше даних, ніж попередні покоління бездротових технологій.

Насправді 5G і має бути дуже енергоефективною для мінімізації викидів вуглецю. Адже загальні обсяги трафіку в цих мережах будуть значно вищими. Тому дуже важливо, щоб обсяги споживаної енергії не росли такими ж темпами.