Twitter тестує груповий голосовий чат

Компанія Twitter розпочала бета-тестування функції групових голосових чатів, яка дістала назву Spaces.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в акаунті команди Spaces.

Розробники зазначають, що часом користувачам недостатньо 280 символів, якими обмежено повідомлення у Twitter. До того ж на їхню думку, у тексті губляться емоції.

Spaces є віртуальними кімнатами для живого спілкування.

Як пише TechCrunch, соціальна мережа на основі аудіо наразі є відносно новою концепцією, але в нинішній ітерації мобільних і соціальних платформ здійснювати її модерацію вже досить складно.

Тому у процесі закритого бета-тестування функції Spaces розробники планують знайти варіанти модерації, які дадуть змогу користувачам комфортно спілкуватися за допомогою голосових чатів. Також відомо, що тестування буде проходити на пристроях, що працюють на iOS.

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Користувачі зможуть брати участь у голосових чатах між двома і більше людьми. Той, хто створив віртуальну кімнату, має змогу запросити нових учасників, які можуть приєднуватися за допомогою переходу за відповідним посиланням. Надалі розробники планують додати більше інструментів для управління бесідами.

У бета-тестуванні братиме участь близько сотні людей. Функцію буде впроваджено протягом наступних тижнів.