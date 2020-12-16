Twitter закриє сервіс відеотрансляцій Periscope

Компанія Twitter вирішила закрити сервіс відеотрансляцій Periscope.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

Команда проєкту заявила, що популярність Periscope за останні два роки сильно знизилася, а сам додаток уже деякий час перебуває в «нестійкому режимі обслуговування».

Додатки Periscope для iOS та Android не працюватимуть з 31 березня 2021 року.

При цьому з 15 грудня у Periscope відключена можливість створювати нові облікові записи. Сайт periscope.tv/periscopeco залишатиметься доступним лише для читання архіву загальнодоступних трансляцій. Компанія заявила, що до квітня користувачі можуть завантажити архів своїх трансляцій.

Відтепер користувачі зможуть проводити відеотрансляції за допомогою вбудованої функції Twitter Live.

Додаток Periscope призначений для трансляції потокового відео в реальному часі. Компанія Twitter придбала Periscope у 2014 році за $120 млн. Сервіс було запущено 26 березня 2015 року. Вже через 4 місяці після запуску у Periscope було 10 мільйонів зареєстрованих користувачів, а також 350 тис. годин переглянутого відео щодня.