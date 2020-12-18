SpaceX відклала запуск супутника космічної розвідки США

Компанія SpaceX Ілона Маска перенесла запуск розвідувального супутника NROL-108 для Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO) через технічні причини.

Як передає Укрінформ, про це компанія повідомила у Твіттер.

«Відмовляємося від запуску NROL-108 для більш детального перегляду даних. З ракетою-носієм Falcon 9 і NROL-108 усе гаразд», - заявили у SpaceX.

У компанії додали, що спробують запустити супутник для NRO в суботу, 19 грудня.

За даними порталу Space, спочатку несприятливі погодні умови загальмували запуск ракети-носія на 45 хвилин. Потім за 1 хвилину 53 секунд до запуску співробітник SpaceX поставив на паузу сам запуск.

У компанії ще спробували підготувати ракету до другої спроби, проте прийняли рішення про недоречність такого запуску.

«Під час зворотнього відліку тиск у верхньому резервуарі з рідким киснем був трохи високим, що спричинило відмову від запуску», - заявив представник компанії Енді Тран.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні у ЗМІ з’явилася інформація, що компанія SpaceX готується до запуску розвідувального супутника для Національного управління військово-космічної розвідки США.