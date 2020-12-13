SpaceX успішно вивела на орбіту американський супутник зв'язку SXM-7
Про це йдеться в повідомленні SpaceX в Twitter, опублікованому 13 грудня, передає Укрінформ.
Deployment of SXM-7 confirmed pic.twitter.com/DWi7nXs1TT— SpaceX (@SpaceX) December 13, 2020
Ракета Falcon 9 із супутником на борту здійснила старт о 12:30 за часом Східного узбережжя США (19:30 за Києвом) зі стартового комплексу на мисі Канаверал, штат Флорида.
Перша багаторазова ступінь ракети-носія Falcon 9 через вісім з половиною хвилин після старту зробила керовану посадку на плавучу платформу "Just Read Тhe Instructions" в Атлантиці в 643 км від космодрому. Це вже сьомий політ ступеня B1051.
Рятувальне судно за допомогою мереж має виловити в океані дві стулки головного обтічника ракети для повторного використання. Одна зі стулок нова, друга — використовується повторно.
Нагадаємо: термін служби SXM-7 розрахований на 15 років. Апарат доповнить супутникове угруповання Sirius XM, формування якого почалося у 2008 році. Зараз воно складається з п'яти супутників. Запуск наступного апарату SXM-8 запланований на початок 2021 року.
Фото: Twitter