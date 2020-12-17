В Україні з’явився додаток для помічників і добрих справ

Всеукраїнський проєкт Lepta розробив мобільний додаток для ініціатив з адресної підтримки тих, хто потребує допомоги.

Про це повідомила під час презентації в Укрінформі голова правління Благодійного фонду «Фонд майбутнього» Анна Коршунова.

«Проєкт Lepta - це єдина електронна соціальна платформа прямої взаємодії і підтримки серед громадян нашої країни. Ми розробили мобільний додаток, який можна встановити на кожному смартфоні, скачавши його через Apple Store і Google Play. Платформа дає можливість кожному користувачеві зареєструвати свою ініціативу з метою отримання підтримки серед інших громадян країни. Розробником додатка є Український цифровий консорціум (Компанія IT UDC), замовником - БФ «Фонд майбутнього», - сказала Коршунова.

Вона додала, що мобільний додаток дозволяє без посередників надавати та отримувати необхідну підтримку - в потрібний час і у потрібному місті (фільтри за категоріями: локації/теми/адресати); об’єднувати всіх небайдужих в команди навколо важливих і добрих справ; бачити, хто і де потребує допомоги, завдяки зручному картографічному сервісу; спостерігати в режимі онлайн кому, коли і ким була надана допомога; формувати соціальну репутацію користувачів завдяки їх активності та реальним справам.

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Коршунова зазначила, що в нашій країні існує більше 3 тисяч громадських, волонтерських організацій, більше 20 тисяч благодійних фондів, проте немає прозорого механізму, щоб можна було продемонструвати допомогу наочно і заохотити кожного до участі в благодійних заходах, зокрема у придбанні під час пандемії коронавірусу медикаментів для людей, які їх потребують, але не в змозі за них заплатити. Натомість, користуючись додатком, той, хто їх потребує, може залишити конкретну заявку, зокрема в Оболонському районі, а бажаючий допомогти - принести пакет з ліками до дверей і отримати подяку всередині системи за надану допомогу.

Голова правління «Фонду майбутнього» розповіла, що фонди і організації, щоб надати реальну допомогу нужденним, можуть зайти в систему і залишити інформацію про конкретний проєкт через сайт Lepta, заповнити відповідну форму і пройти авторизацію. І ті проєкти, що отримають валідацію експертної групи проєкту, будуть розміщені всередині платформи.

«На сьогодні там є проєкти благодійних фондів «Посланець миру», «Краб», «Фонд майбутнього», Громадської організації «Біла птаха», і звичайно, ми допомагаємо дітям-сиротам – це «Отчий дім», - сказала Коршунова.

Вона також підкреслила, що окремим блоком і стратегічним партнером для них є взаємодія з державою.

«Ми провели переговори і підписали меморандум з Міністерством соціальної політики, яке підтримало наш проєкт», - зазначила голова правління «Фонду майбутнього».