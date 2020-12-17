У Кореї показали першу в світі систему автономного паркування із 5G
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
Під час презентації автомобіль Genesis GV80 проїхав дорогою 800 метрів за близько 5 хвилин, слідуючи за сигналами світлофору. Позашляховик самостійно припаркувався на невеликому паркінгу з наявністю інших автомобілів.
У компанії заявили, що демонстрація автономного паркування була першою у світі, яка відбулася за допомогою мережі останнього покоління. Саме 5G дозволяє автономним транспортним засобам миттєво отримувати інформацію про дорожні сигнали замість того, щоб просто розпізнавати їх за допомогою датчиків, і підвищує безпеку пасажирів.
До офіційної презентації нової технології LG Uplus Corp. провела 137 тестів автономного паркування за допомогою 5G.
Компанія планує вже з січня протестувати технологію для широкого загалу.
Як повідомляв Укрінформ, компанія Amazon завершила створення першого автомобіля від стартап-компанії Zoox, який може їздити без водія в умовах міста.
Фото: Yonhap