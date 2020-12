Регулятор у США перевірить, як великі соцмережі використовують дані користувачів

Федеральна комісія США з питань торгівлі (FTC) вимагає від великих соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter, Reddit, а також сервісів потокових відео надати вичерпну інформацію про використання ними особистих даних користувачів.

Про це йдеться в повідомленні, поширеному американським регулятором у понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«FTC видала розпорядження для дев'яти компаній соціальних медіа та потокового відеоконтенту з вимогою надати інформацію про те, як вони збирають, використовують та представляють особисту інформацію, свою рекламу та методи взаємодії з користувачами, а також, як їхні методи впливають на дітей та підлітків», - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що розпорядження видане відповідно до Закону про FTC та стосується компаній Amazon.com, Inc., ByteDance Ltd (яка контролює відеосервіс TikTok), Discord Inc, Facebook, Inc, Reddit Inc, Snap Inc, Twitter Inc, WhatsApp Inc, а також YouTube LLC. Компанії мають впродовж 45 днів з дати отримання розпорядження підготувати й надати свої відповіді.

Нагадаємо: діяльність Федеральної комісії США з питань торгівлі має на меті сприяти конкуренції, а також захисту та розвитку освіти для споживачів.