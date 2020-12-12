Facebook та YouTube видалятимуть терористичний контент

Facebook та YouTube видалятимуть терористичний контент

Укрінформ
Згідно з новим рішенням Євросоюзу Facebook та YouTube зобов’язані видаляти контент з терористичним вмістом протягом години.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DPA International.

“З часів терактів в Парижі ми ставили безпеку європейців на чільне місце порядку денного ЄС. Для захисту наших кордонів і запобігання тероризму. Тепер ми додали ще один шматок до головоломки: вимкніть терористичний контент!”, – сказано в повідомленні “Європейської народної партії” на її сторінці в Twitter.

Зазначається, що інакше соціальні платформи чекають штрафи – згідно з новою угодою, досягнутою 10 грудня Європейським парламентом, країнами Євросоюзу та Європейською комісією.

Читайте також: Що дивляться українці: YouTube склав рейтинг відео-2020

Вимога про видалення контенту також може надходити від влади іншої країни ЄС. Норма буде застосовуватися до всіх компаній, які надають інтернет-послуги, незалежно від того, чи перебувають вони в Євросоюзі.

У виданні додали, що ці плани мають бути офіційно схвалені країнами ЄС і парламентом.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-