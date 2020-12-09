Всього 60 екземплярів: Jaguar представив люксове купе
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.
Компанія планує виробити всього 60 екземплярів у рамках відзначення 60-річчя автомобіля Jaguar E-type.
У 2021 на Jaguar F-Type Heritage 60 Edition встановлений 5-літровий двигун V8. Загальна потужність авто дорівнює 575 кінських сил, а крутний момент становить 516 Нм.
Саме купе розганяється до «сотні» всього за 3,5 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 299 км за годину.
Jaguar представив люксове купе / Фото: carbuzz.com
Автомобіль буде доступний лише у зеленому кольорі.
Зазначається, що попри те, що у компанії ціни на ексклюзивний автомобіль оголосять пізніше, майбутнім покупцям слід розраховувати на щонайменше 103 200 доларів США за одне авто.
Як повідомляв Укрінформ, Genesis Motor, що є суббрендом південнокорейської компанії Hyundai, представила новий автомобіль 2022 Genesis GV70.