Всього 60 екземплярів: Jaguar представив люксове купе

Британська компанія з виробництва люксових автомобілів Jaguar представила новий автомобіль преміум-класу 2021 Jaguar F-Type Heritage 60 Edition.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

Компанія планує виробити всього 60 екземплярів у рамках відзначення 60-річчя автомобіля Jaguar E-type.

У 2021 на Jaguar F-Type Heritage 60 Edition встановлений 5-літровий двигун V8. Загальна потужність авто дорівнює 575 кінських сил, а крутний момент становить 516 Нм.

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Саме купе розганяється до «сотні» всього за 3,5 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 299 км за годину.

Jaguar представив люксове купе / Фото: carbuzz.com

Автомобіль буде доступний лише у зеленому кольорі.

Зазначається, що попри те, що у компанії ціни на ексклюзивний автомобіль оголосять пізніше, майбутнім покупцям слід розраховувати на щонайменше 103 200 доларів США за одне авто.

Як повідомляв Укрінформ, Genesis Motor, що є суббрендом південнокорейської компанії Hyundai, представила новий автомобіль 2022 Genesis GV70.