У Південній Кореї облаштують держустанови пропускною системою зі штучним інтелектом
Укрінформ
Міністерство внутрішніх справ і безпеки Південної Кореї встановить у місті Сежонг в декількох будівлях державних установ системи з розпізнавання обличчя на основі штучного інтелекту, які пропускатимуть людей до середини будівлі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
Наразі чиновниками необхідно показувати на охоронному пункті свої посвідчення для того, аби отримати перепустку, проте нова система пропускатиме їх у середину будівлі лише після сканування обличчя.
У південнокорейському відомстві вважають, що нова система на основі штучного інтелекту зменшить людський контакт та додатково зможе автоматично вимірюватиме температуру тіла чиновників.
В разі успішного експерименту, він буде також поширений й на будівлі державних установ у столиці Сеулі та інших містах.
Як повідомляв Укрінформ, японська залізнична компанія East Japan Railway Co. встановила на кількох станціях електронні панелі, які працюють на основі штучного інтелекту.