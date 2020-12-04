У США запустять найпотужнішу у світі вітрову турбіну

Перша у США велика вітроелектростанція у відкритому морі використовуватиме найбільшу у світі вітрову турбіну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Union of Concerned Scientists.

Розробники проєкту Vineyard Wind у Массачусетсі оголосили, що використовуватимуть вітрогенератори GE, зокрема GE Haliade-X. Ця турбіна виробляє 312 МВт/год за день.

Лопаті турбіни по 107 метрів кожна такої довжини, щоб у американському футболі охопити відстань від одних воріт до інших.

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Видання зазначає, що на повній потужності турбіна може забезпечити добову потребу в електроенергії приватного будинку менше ніж за 7 секунд (з урахуванням того, що не кожен день вітряний).

Команда Vineyard Wind заявила, що проводить останній технічний огляд, пов’язаний з оновленням турбіни.