ОАЕ анонсували безпілотну місію на Місяць у 2024 році

Влада Об’єднаних Арабських Еміратів анонсувала відправку безпілотної місії на Місяць у 2024 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

«Ми маємо досвід роботи з запуском космічних кораблів на орбіту, але це (місія на Місяць – ред.) буде перша місія, що передбачає посадку на інший астрономічний об’єкт», - сказав Аднан Аль Раїс, представник космічного центру ім. Мухаммеда бін Рашида.

В рамках місії ОАЕ планують відправити місяцехід «Рашид», який наразі перебуває на стадії розробки. Наступного року заплановане його тестування.

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Зазначається, що досі на Місяць відправляли свої місії лише три країни – США, Китай та Росія.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 20 липня, Об'єднані Арабські Емірати запустили зонд «Надія» в рамках місії на Марс - першої в арабському світі.

Фото: MERSO