ОАЕ анонсували безпілотну місію на Місяць у 2024 році
Укрінформ
Влада Об’єднаних Арабських Еміратів анонсувала відправку безпілотної місії на Місяць у 2024 році.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
«Ми маємо досвід роботи з запуском космічних кораблів на орбіту, але це (місія на Місяць – ред.) буде перша місія, що передбачає посадку на інший астрономічний об’єкт», - сказав Аднан Аль Раїс, представник космічного центру ім. Мухаммеда бін Рашида.
В рамках місії ОАЕ планують відправити місяцехід «Рашид», який наразі перебуває на стадії розробки. Наступного року заплановане його тестування.
Зазначається, що досі на Місяць відправляли свої місії лише три країни – США, Китай та Росія.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 20 липня, Об'єднані Арабські Емірати запустили зонд «Надія» в рамках місії на Марс - першої в арабському світі.
Фото: MERSO