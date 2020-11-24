SpaceX перенесла запуск супутників через «нельотну» погоду

Компанія SpaceX перенесла запуск 16-ї місії Starlink з черговою партією інтернет-супутників через несприятливі погодні умови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твіттері компанії.

Очікується, що запуск нової партії інтернет-супутників буде здійснено 24 листопада о 21:13 за часом Східного узбережжя США (25 листопада о 4:13 за Києвом) із 40-го стартового комплексу космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Попередній запуск був запланований на 24 листопада о 4:34 за київським часом, однак йому завадили несприятливі погодні умови.

Як повідомляв Укрінформ, 24 жовтня американська компанія SpaceX здійснила 15-й запуск інтернет-супутників Starlink на навколоземну орбіту.

Компанія планує вивести на навколоземну орбіту 12 тис. таких супутників, а потім довести їх кількість до 30 тис.