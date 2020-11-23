Косить газон, знищує бур'яни й відганяє єнотів: у США створили робота-садівника

Американська компанія Whirly Max Inc розробила робота Yardriod, який здатний автономно працювати на подвір’ї, виконуючи копітку роботу замість людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

Yardroid схожий на маленький танк, рухається за допомогою гусеничної стрічки та має відсіки для 1 літру води, гербіцидів та пестицидів. Робот оснащений лезами для косіння газону і баштою, яка може рухатися та закріплена на карданній передачі.

На башті розміщені відеокамера, світлодіодні прожектори, листодувка, а також три окремі сопла, які «стріляють» потоками води, гербіцидів і пестицидів.

Завдяки штучному інтелекту та функції бортового зору Yardroid здатний самостійно косити газони за визначеним маршрутом. Висоту лез, які ріжуть газон, можна регулювати за допомогою супровідного додатка на смартфоні.

Компанія зазначає, що Yardroid має опцію режиму поливу рослин і «стріляє» в них потоками води за графіком. Робот також ідентифікує бур’ян та комах-шкідників і відразу реагує, розбризкуючи гербіциди чи пестициди. Бризки води можуть відлякати таких небажаних відвідувачів подвір’я, як єноти.

Робот здуває листя з тротуарів, здатний патрулювати майно вночі та надсилати звукове попередження, якщо помітить зловмисника. Крім того, Yardroid записує відео із зображенням підозрюваного і навіть обприскує його водою, якщо він відмовиться піти геть. У випадку викрадення робота власник може відстежити його місцезнаходження у додатку за допомогою вбудованого GPS-пристрою.

Коли у пристрої закінчується вода, він паркується біля шланга в будинку, обладнаного спеціальним клапаном із сонячною батареєю, який автоматично заповнює резервуар для води. Відсіки для гербіцидів та пестицидів користувачі мають заправляти вручну. Вони також можуть керувати роботом самостійно в додатку.

Генеральний директор компанії Yardroid Ден Лубріч повідомив, що прототип продукту уже готовий, і дизайнери збирають дані для тренування його штучного інтелекту. Лубріч планує розпочати краудфандингову кампанію на початку наступного року, а комерційний випуск відбудеться приблизно в середині 2021-го. Роздрібна ціна становитиме приблизно 2500 дол.

Фото: Yardroid