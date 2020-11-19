Компанія з ОАЕ покращить доступ до інтернету на борту літака Зеленського

Компанія Etihad Airways Engineering LLC, що має головний офіс в Об'єднаних Арабських Еміратах модернізує супутниковий зв'язок на борту літака Президента України за 32,4 млн грн.

Як передає Укрінформ, результати тендеру з відбору постачальника відповідної послуги опубліковані в системі електронних торгів Prozorro.

Замовником послуги виступив Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації. Очікувана вартість послуги становила 38,01 млн грн з розміром мінімального кроку пониження ціни 1% (380 тис. грн).

У результаті торгів, на які було заявлено три претенденти, перемогла компанія Etihad Airways Engineering LLC з первинною пропозицією 36,332 млн грн та остаточною пропозицією – 32,4 млн грн. У тендері також брали участь ПП "Бейнлеумі Україна" з первинною пропозицією 38 млн грн та остаточною пропозицією 37,6199 млн грн та французька компанія Eclipse Global Connectivity з первинною пропозицією 37,629 млн грн та остаточною пропозицією 32,5 млн грн.

Згідно із тендерною документацією, покращення супутникового зв'язку полягає в модернізації станції Honeywell JetWave, у результаті чого буде забезпечено доступ в інтернет з максимально можливою швидкістю 50 Мбіт/сек.