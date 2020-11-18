У Twitter з’явилась функція на кшталт Instagram Stories

Соціальна мережа Twitter представила нову функцію Fleets, яка дуже схожа на сторіс в Instagram та Snapchat.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Нова функція дозволяє користувачам створювати пости, які самостійно видалятимуться через 24 години після публікації.

Люди можуть розміщувати тексти, постити реакцію на твіти, додаючи сам твіт, та завантажувати фотографії чи відео.

Також є можливість додати фон та текст до своїх сторіс.

Користувачі матимуть можливість відповідати на Fleets, надсилаючи приватні повідомлення, але лише в тому випадку, якщо вони слідують один за одним або якщо власник облікового запису дозволяє, щоб йому відправляли приватні повідомлення.

У компанії стверджують, що Fleets був розроблений, щоб допомогти користувачам почуватись комфортніше й користуватися платформою з "меншим психологічним тиском" та не турбуватися про ретвіти та лайки.