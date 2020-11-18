Мінцифри підключить до швидкісного інтернету 5 тисяч сіл - Федоров

Міністерство цифрової трансформації планує під'єднати до швидкісного інтернету 5 тисяч сіл, де проживають 2,5 млн людей.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 17 листопада на брифінгу заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Загалом (буде підключено до швидкісного інтернету - авт.) приблизно 5 тисяч сіл, де проживають 2,5 мільйона українців. Хочу наголосити, що для нас дуже важливо і навіть первинно підключати селища і невеличкі містечка. Тому що у великих містах мінімальні проблеми з інтернетом", - зазначив міністр.

За його словами, швидкість підключення того чи іншого об'єкта до інтернету залежатиме і від місцевої влади. "Там де місцева влада, наприклад ОТГ, швидше прийматиме рішення, буде нашим партнером, допомогатиме нам у реалізації, тим швидше буде з'являтися підключення саме в цьому містечку, того об'єкту соціальної інфраструктури, який там знаходиться", - пояснив Федоров.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації планує у 2021 році під'єднати до швидкісного фіксованого інтернету 10 800 соціальних об’єктів по всій країні. На це в державному бюджеті на наступний рік передбачено 850 мільйонів гривень.

Загалом Мінцифри має на меті за три роки забезпечити швидкісним інтернетом 95% українців. Нині 20 506 населених пунктів уже мають 4G покриття, з початку липня до мобільного інтернету 4G було підключено 4,7 млн українців.