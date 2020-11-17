Zoom посилив боротьбу з онлайн-тролями

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Engadget.

Відтепер користувачі, які проводять відеоконференції, можуть поставити на паузу розмову й заблокувати невідомого троля, який увірвався під час онлайн-зустрічі. Потім ведучий відеоконференції може вибрати який аспект зустрічі він хоче відновити: чат, відео- або аудіорежим.

Блокувати незваних гостей також можуть й інші учасники відеоконференції.

Нові безпекові інструменти вже доступні в оновленні як в телефонному додатку, так і на комп’ютерах.

Зазначається, що впродовж цього року платформа Zoom вже запровадила ряд безпекових функцій після численних скарг щодо тролів, які заважали під час розмов в ході відеоконференції.

Фото: Luis Alvarez via Getty Images