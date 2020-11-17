Zoom посилив боротьбу з онлайн-тролями
Укрінформ
Популярна платформа відеоконференцій Zoom додала кілька безпекових інструментів, що допоможуть користувачам боротися з онлайн-тролями.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Engadget.
Відтепер користувачі, які проводять відеоконференції, можуть поставити на паузу розмову й заблокувати невідомого троля, який увірвався під час онлайн-зустрічі. Потім ведучий відеоконференції може вибрати який аспект зустрічі він хоче відновити: чат, відео- або аудіорежим.
Блокувати незваних гостей також можуть й інші учасники відеоконференції.
Нові безпекові інструменти вже доступні в оновленні як в телефонному додатку, так і на комп’ютерах.
Зазначається, що впродовж цього року платформа Zoom вже запровадила ряд безпекових функцій після численних скарг щодо тролів, які заважали під час розмов в ході відеоконференції.
Фото: Luis Alvarez via Getty Images