Прямо у вуха: в Ізраїлі створили пристрій, що дистанційно передає звук

Ізраїльська компанія Noveto Systems створила пристрій, який за допомогою технології «звукового випромінювання» передає звук безпосередньо у вухо ультразвуковими хвилями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

Noveto очікує, що девайс матиме багато практичних застосувань, як-от прослуховування музики та конференц-дзвінків офісними працівниками, а також перегляд фільмів. Девайс дасть змогу користувачам не заважати колегам чи співмешканцям.

Розробники використали сенсорний 3D-модуль, який відстежує положення вуха та передає звук за допомогою ультразвукових хвиль, щоб створити «звукові кишені» біля вух користувача. Компанія повідомляє, що звук можна почути в стерео або просторовому 3D-режимі, який формує звучання навколо слухача на 360 градусів.

Оскільки у пристрою немає навушників, користувач зможе чітко чути інші звуки у приміщенні. Якщо змінити налаштування, звук може слідувати за слухачем, який рухає головою.

Видання зазначає, що концепція звукового випромінювання не нова, однак пристрій Noveto, що має назву SoundBeamer 1.0, стане першим брендовим споживчим продуктом, що застосовує цю технологію.

Компанія заявила, що менша версія прототипу буде готова до випуску на Різдво 2021 року.

Фото: скріншот Noveto Systems