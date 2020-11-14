Канада виділить 1,3 мільярда на національне покриття швидкісним інтернетом

Канада виділить 1,3 мільярда на національне покриття швидкісним інтернетом

Укрінформ
Упродовж десяти років Канада виділить 1,75 млрд доларів (близько 1,3 млрд дол. США) на створення у країні мережі широкосмугового інтернету, що покриватиме 100% території.

Про це на пресконференції в Оттаві сказав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наш уряд спрямовує 1,75 млрд дол. у Фонд універсального широкосмугового інтернету, покликаний приєднати усіх канадців до швидкісного інтернету. Кошти з цього Фонду використовуватимуться для розбудови інфраструктури по всій країні, але майже винятково у сільських та віддалених регіонах”, - зазначив Трюдо.

За його словами, уряд має на меті забезпечити доступом до широкосмугового інтернету 98% жителів Канади до 2026 року і 100% до 2030-го. “Для надто віддалених регіонів, в тому числі на Півночі, ми домовилися із компанією Telesat за 600 млн дол розширити можливості супутникового інтернету”, - зазначив прем’єр-міністр.

Міністр сільського регіонального розвитку Канади Маріам Монсеф нагадала, що значну частину з цих коштів було анонсовано у минулорічному державному бюджеті, однак пандемія COVID-19 завадила їх використати.

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За даними Комісії з радіо, телебачення й телекомунікацій Канади менше половини жителів сільських регіонів країни мають доступ до швидкісного інтернету.

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