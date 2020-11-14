Канада виділить 1,3 мільярда на національне покриття швидкісним інтернетом

Упродовж десяти років Канада виділить 1,75 млрд доларів (близько 1,3 млрд дол. США) на створення у країні мережі широкосмугового інтернету, що покриватиме 100% території.

Про це на пресконференції в Оттаві сказав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наш уряд спрямовує 1,75 млрд дол. у Фонд універсального широкосмугового інтернету, покликаний приєднати усіх канадців до швидкісного інтернету. Кошти з цього Фонду використовуватимуться для розбудови інфраструктури по всій країні, але майже винятково у сільських та віддалених регіонах”, - зазначив Трюдо.

За його словами, уряд має на меті забезпечити доступом до широкосмугового інтернету 98% жителів Канади до 2026 року і 100% до 2030-го. “Для надто віддалених регіонів, в тому числі на Півночі, ми домовилися із компанією Telesat за 600 млн дол розширити можливості супутникового інтернету”, - зазначив прем’єр-міністр.

Міністр сільського регіонального розвитку Канади Маріам Монсеф нагадала, що значну частину з цих коштів було анонсовано у минулорічному державному бюджеті, однак пандемія COVID-19 завадила їх використати.

За даними Комісії з радіо, телебачення й телекомунікацій Канади менше половини жителів сільських регіонів країни мають доступ до швидкісного інтернету.