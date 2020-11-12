Google Photos обмежить безкоштовний доступ до хмарного сховища

Сервіс для зберігання зображень Google Photos з 1 червня 2021 року вводить обмеження у використанні сховища та стягуватиме платню, якщо обліковий запис використовуватиме понад 15 гігабайтів хмарного простору.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Verge.

Видання зазначає, що нововведення є частиною оновлення політики Google Drive. Обсяг документів та електронних таблиць Google Workspace теж матиме обмеження безкоштовного використання — 15 гігабайтів хмарного сховища. Також Google запроваджує оновлення, згідно з яким компанія видалятиме дані з неактивних облікових записів, користувачі яких не авторизувалися понад два роки.

Усі фотографії та документи, завантажені до 1 червня 2021 року, зможуть перевищити межу у 15 гігабайтів. Обмеження почнуть діяти на дані, завантажені після 1 червня.

The Verge зазначає, що вилучення опції необмеженого резервного копіювання фотографій та відео високої якості, які автоматично стискаються для ефективного зберігання, позбавляє сервіс вагомої переваги, адже раніше він позиціонувався як фотослужба, завдяки якій користувачі могли не турбуватися про кількість місця на хмарному сховищі.

Компанія надсилатиме попередження, коли користувач перевищить ліміт безкоштовного сховища. Google також додає нові інструменти керування Google Photos, як-от інструмент, що полегшує процес пошуку і видалення потенційно непотрібних фотографій, наприклад, розмитих зображень чи знімків екрану.

Google заявляє, що 80% користувачів сервісу не перевищуватимуть ліміт у 15 гігабайтів щонайменше протягом трьох років.

За даними The Verge, у Google Photos зберігається понад 4 трлн фотографій, а щотижня завантажується понад 28 млрд нових знімків та відео.