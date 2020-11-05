Мінцифри запустило освітній серіал про штучний інтелект

Міністерство цифрової трансформації України запустило освітній серіал про штучний інтелект.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що в серіалі йде мова про те, що таке насправді штучний інтелект, яку користь він приносить, які ризики пов'язані з використанням технологій та як такі технології використовують українські та міжнародні компанії.

Мета освітнього серіалу - пояснити, що насправді відбувається зі штучним інтелектом, розвінчати популярні міфи та зацікавити використовувати базові алгоритми в роботі українських бізнесів.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан наголосила, що штучний інтелект - це технологія, яка вже активно використовується в багатьох сферах життя, але повноцінного розуміння про неї у громадян не вистачає.

«Існує багато прикладів використання алгоритмів штучного інтелекту, які допомагають і лікарям, і інженерам, і військовим, і іншим спеціалістам. Завдяки освітньому серіалу українці зможуть ближче познайомитись із цією захопливою темою», - заявила вона.

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Проєкт реалізований у партнерстві та за підтримки Фонду Східна Європа та Уряду Швейцарії.

Серіал складається з 4 серій і вже доступний на платформі Дія.Цифрова освіта.