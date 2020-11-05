У роботі Tелеграм стався збій, який відчули і в Україні
Укрінформ
У роботі месенджера Teлеграм у четвер стався глобальний збій, який відчули і в Україні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на порталі Downdetector, який відстежує збої та відключення на популярних інтернет-ресурсах.
За даними порталу, перебої в роботі месенджера почалися близько 10-ї години ранку. Найбільше скарг надходить на неможливість підключення до месенджера (94%) та проблеми з відправленням повідомлень (5%).
Проблема торкнулася України, Білорусі, західної частини Росії, Малайзії, Японії, Бразилії та деяких країн Західної Європи.
Наразі у користувачів у Києві месенджер працює без збоїв.
Як повідомляв Укрінформ, раніше збій у роботі месенджера стався 4 жовтня.