Засновник Telegram вибачився за збій у роботі месенджера

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров вибачився за збій у роботі програми та розповів про причини неполадок.

Про це він написав на каналі Durov's Channel, передає Укрінформ.

"Прошу вибачення через неполадки. Ми знаємо, наскільки важливо для вас мати доступ до своїх повідомлень цілодобово. Ми працюємо над цим", - заявив Дуров.

Дуров повідомив, що через унікальну систему побудови дата-центрів для месенджера по всьому світу іноді "трапляються неприємності".

Як раніше повідомляло агентство, в ніч на неділю, 4 жовтня, в роботі популярного месенджера Telegram стався глобальний збій.