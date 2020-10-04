У Telegram знову стався глобальний збій

У Telegram стався глобальний збій, внаслідок якого зайти в месенджер неможливо.

Про це повідомляється на порталі Downdetector, який відстежує збої та відключення на популярних інтернет-ресурсах.

За даними порталу, перебої в роботі месенджера почалися в районі 12-ї години ночі. Найбільше скарг надходить на неможливість підключення до месенджера (92%) та проблеми з відправкою повідомлень (7%).

Збій зафіксований у користувачів Telegram по всьому світу. Коли відновиться робота месенджера поки невідомо, офіційних коментарів представників компанії з приводу ситуації, що склалася, поки не надходило.

Як раніше повідомляло агентство, останній збій у роботі месенджера стався 25 вересня.