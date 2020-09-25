У Телеграмі стався глобальний збій, що зачепив й Україну

У роботі месенджера Телеграм 25 вересня зафіксували глобальний збій.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Про проблеми в роботі сервісу повідомляють користувачі з України, Росії, Білорусі, Німеччини, Італії, Естонії, Латвії, Швейцарії, Франції, Нідерландів, Британії, Туреччини.

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Серед основних проблем, з якими зіштовхнулися користувачі – неможливість підключитися до месенджера (76%) і труднощі з відправленням повідомлень (23%).

Офіційних коментарів представників компанії з приводу ситуації, що склалася, наразі не надходило.

Станом на 14:15 робота месенджера відновилася.