У столиці Канади запустили безпілотний автобусний маршрут

На території урядового кампуса в Оттаві у тестовому режимі запущено автобусний маршрут, яким курсують безпілотні машини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBC News.

“Протягом 10-денного випробування шатл моделі EX10, розроблений компанією EasyMile, рухатиметься маршрутом завдовжки 1,5 км із чотирма зупинками на території урядового кампуса”, - йдеться у матеріалі.

З огляду на епідемію COVID-19 автобуси поки що перевозитимуть лише працівників урядового кампуса та учасників випробувань.

Автобуси, які їздять зі швидкістю 25 км/год, здатні самостійно визначає перешкоди. Однак у салоні перебуває водій, аби при потребі взяти керування на себе. “Випробування покликані визначити, як шатл працюватиме в умовах справжньої дорожньої ситуації, а також оцінити інші аспекти: наприклад, роботу батарей живлення чи доступність транспорту для людей з обмеженими можливостями”, - повідомляє CBC News.

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За словами директора з питань інновацій міністерства транспорту Канади Джима Лотропа, успішні випробування відкриють дорогу для подальших технічних новацій: “Якщо подивитися у перспективу, то успіхом стане отримання цінних даних та знань, необхідних для реалізації більшої кількості подібних пілотних проєктів".

Зазначається, що цей пілотний проєкт став першим, затвердженим у рамках нової програми розвитку автономного транспорту провінції Онтаріо. До його реалізації залучено багато партнерів, у тому числі місто Оттава, міністерства транспорту Канади й Онтаріо, а також приватні компанії.

Фото: Reno Patry/Radio-Canada