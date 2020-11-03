МЗС та Ukrainian Bridge розвиватимуть співпрацю ІТ-компаній України та Кремнієвої долини

Міністерство закордонних справ та ГО «Інтернет Ініціативи» підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у рамках проєкту Ukrainian Bridge задля розбудови взаємовигідної співпраці між ІТ-екосистемами Кремнієвої долини (США) та України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Сторони домовилися об’єднати зусилля з просування України як інноваційної цифрової країни, поглиблення співпраці між Україною та США, популяризації можливостей для бізнесу та інвестицій в Україні. Меморандум передбачає організацію та проведення низки публічних заходів, ділових зустрічей, тренінгів, семінарів та лекцій», - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в МЗС, Ukrainian Bridge – платформа просування України в Кремнієвій долині як світовому центрі інновацій та популяризації можливостей, які відкриває долина для українців. Ініціаторами проєкту є Євгенія Беспалова, співзасновниця та співвласниця компанії We_Challenge, почесна громадянка штату Небраска, лідерка думки в галузі ІТ за версією ITEM, та Ярослав Ажнюк, співзасновник та співвласник компанії Petcube, який входить до списку найуспішніших молодих українців за версією Форбс «30 до 30-ти».