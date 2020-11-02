У Словаччині представили летючий спорткар-трансформер

Словацька компанія KleinVision показала тестовий політ спортивного автомобіля, що може трансформуватись у летючий транспортний засіб за 3 хвилини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Interesting Engineering.

Під час тестового польоту автомобіль піднявся на висоту 457 метрів. За словами розробників, він може летіти близько тисячі кілометрів без перерви.

Летючий автомобіль, який розрахований на двох пасажирів, важить близько 1100 кг і може додатково підняти 200 вантажу.

У спорткарі встановлений 1,6-літровий двигун із потужністю в 140 кінських сил. Його максимальна швидкість не перевищує 200 км за годину.

На машині встановлений пропелер і два крила, які розгортаються для розгону, для якого потрібно щонайменше 300 метрів.

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Стартова ціна на футуристичний транспортний засіб невідома, проте планується, що автомобіль уже наступного року можна буде побачити на дорогах.