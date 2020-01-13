Porsche запатентував електричний аеромобіль

Автовиробнича компанія Porsche запатентувала летючий електрокар з вертикальним зльотом у Відомстві з патентів і товарних знаків США.

Про це повідомляє портал Motor.

"У бюро з патентів і товарних знаків США розмістили ескізи першого летючого автомобіля Porsche", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, у документах, що супроводжують малюнки, описується принцип роботи літального апарату з чотирма пропелерами, розрахованого на двох осіб.

Перший аеромобіль Porsche може бути оснащений чотирма великими гвинтами: два рушії відповідають за маневрування повітряного судна, а друга пара забезпечує вертикальний зліт і посадку.

У самому патенті також зазначено, що летючий Porsche будуть приводити в рух електродвигуни.

Відзначається, що патентна заявка з'явилася на фоні укладення угоди між Porsche і Boeing щодо спільної розробки електричного повітряного шаттла. Три місяці тому компанії підписали меморандум про взаєморозуміння. Тоді обидві фірми підтвердили концептуальну розробку аерокара з вертикальним зльотом і посадкою.

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Внутрішні дослідження Porsche показують, що ринок міської малої авіації набере обертів після 2025 року, отже, готовий прототип може побачити світ протягом п'яти років.

Фото: motor.ru