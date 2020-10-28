Apple працює над розробкою «пошукового конкурента» Google – FT
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.
Видання зауважує, що після останнього оновлення операційної системи iOS 14 від Apple, компанія почала показувати власні результати пошуку та посилатися безпосередньо на веб-сайти, коли користувачі вводять запити на головному екрані її пристроїв.
Експерти з маркетингу також звертають увагу на активізацію пошукового робота Applebot, який використовується для побудови бази онлайн-матеріалів, що складає основу будь-якої пошукової системи. Також вони припускають, що компанія працює над конкурентом пошукової системи від Google.
Зазвичай Apple не розголошує дані про свої проєкти.
Видання нагадує, що 2,5 року тому в Apple перейшов колишній голова відділу з пошуку Google Джон Джианнандреа, який має вісім досвіду роботи з найпопулярнішою у світі пошуковою системою. Тоді причиною переходу Джианнандреа було названо «вдосконалення своїх можливостей в галузі штучного інтелекту та віртуального помічника Siri».