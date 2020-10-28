Apple працює над розробкою «пошукового конкурента» Google – FT

Компанія Apple активувала роботу над власною системою пошуку, яка, імовірно, має стати конкурентом Google.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.

Видання зауважує, що після останнього оновлення операційної системи iOS 14 від Apple, компанія почала показувати власні результати пошуку та посилатися безпосередньо на веб-сайти, коли користувачі вводять запити на головному екрані її пристроїв.

Експерти з маркетингу також звертають увагу на активізацію пошукового робота Applebot, який використовується для побудови бази онлайн-матеріалів, що складає основу будь-якої пошукової системи. Також вони припускають, що компанія працює над конкурентом пошукової системи від Google.

Зазвичай Apple не розголошує дані про свої проєкти.

Видання нагадує, що 2,5 року тому в Apple перейшов колишній голова відділу з пошуку Google Джон Джианнандреа, який має вісім досвіду роботи з найпопулярнішою у світі пошуковою системою. Тоді причиною переходу Джианнандреа було названо «вдосконалення своїх можливостей в галузі штучного інтелекту та віртуального помічника Siri».