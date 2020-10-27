У Швейцарії навчилися отримувати електрику з одягу

У Швейцарії група вчених-дослідників знайшла спосіб виробляти електрику за допомогою зносостійких полімерів, що наносяться на одяг.

Відповідні досліди провели вчені під керівництвом Лучано Бозеля з Лабораторії биоміметичних мембран і текстилю Швейцарської федеральної лабораторії матеріалознавства і технологій (EMPA). Як передає Укрінформ, про це повідомляє SwissInfo.

Вчені знайшли спосіб включити матеріали, що містять люмінесцентні сонячні концентратори, які вловлюють навколишній світ і передають його енергію фотоелементу, який потім, у свою чергу, перетворює світло на електричну енергію, в полімерну тканину, що має гнучкість і повітропроникність.

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Цей новий матеріал грунтується на властивостях лінійних і надрозгалужених амфіфільних блок-сополімерів, які вже представлені на ринку у вигляді контактних лінз з кремнію-гідрогелю.

За допомогою колег, які спеціалізуються в галузі фотоенергетики і волокон, команда Лучано Бозеля змогла перетворити його на гнучкий сонячний концентратор. Амфіфільність (інакше дифільність) - це властивість молекул речовин, як правило, органічних, що мають одночасно гідрофільні та гідрофобні властивості, тобто за певних умов вони пропускають воду, а за певних - відштовхують.

Новий сонячний концентратор можна застосовувати для створення текстильних волокон, при цьому текстиль не стане крихким і не буде схильний до розтріскування або накопичення водяної пари у вигляді поту.

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«Концентратори сонячної енергії, що носяться на тілі, пропонують нам величезні перспективи і переваги в умовах постійного зростання попиту на мобільні джерела енергії для портативних гаджетів і пристроїв», - зазначили в EMPA.

Фото: EMPA