Київстар запустив 4G у 182 селах Сумщини

Мобільний зв’язок на мережах четвертого покоління став доступним у селах Анастасівка, Боромля, Волошнівка, Ворожба, Литвиновичі, Мала Павлівка, Мезенівка, Піски, Червоне, Юнаківка тощо.

Загалом високошвидкісний зв’язок запущено у 182 селах Сумської області, повідомили Укрінформу в пресслужбі компанії «Київстар».

«Понад 46 тисяч сільських мешканців регіону отримали можливість користуватись мобільним інтернетом у мережі Київстар на високих швидкостях – до 100 Мбіт/с. Для цього Київстар обладнав 27 базових станцій сучасними технологічними засобами радіозв’язку стандарту LTE», - йдеться у повідомленні.

В компанії додали, що послуга працює як у приміщеннях, так і на відкритій місцевості. Щоб скористатись швидкісною мобільною передачею даних достатньо смартфона, який підтримує технологію LTE/4G, та відповідної SIM-карти (USIM).

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Мобільні оператори України прискорили розвиток 4G завдяки обміну радіочастотами діапазону 900 МГц. Базові станції цього діапазону мають найбільший радіус дії і забезпечують якісне покриття далеко за межами населених пунктів. Обмін радіочастотами став можливим завдяки конструктивній позиції компанії Київстар, яка добровільно відмовилась від частини свого спектра. В результаті телекомрегулятор перерозподілив додаткові частоти між іншими мобільними операторами для розвитку 4G/LTE по всій Україні, наголосили в компанії.

Київстар продовжує збільшувати 4G-покриття на частотах 1800 МГц, 2600 МГц і 900 МГц. За час розвитку в Україні технології LTE Київстар забезпечив можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету для 84% населення.

Фото: Київстар