Київстар оголосив набір слухачів на курси профорієнтації STARt Yourself, які допоможуть молоді визначитися з професією.

Старшокласники (з 15 років) та студенти 1-2 курсів зможуть дізнатися з перших вуст про особливості популярних спеціальностей: юриспруденція та комплаєнс, Digital SMM, веб-дизайн, BigData, маркетинг, фінанси та аудит, повідомили Укрінформу в пресслужбі КС.

«Курс профорієнтації STARt Yourself – це один з етапів програми стажування для студентів. Спрямувати молодь, допомогти зробити перший крок в професійному напрямку – це навіть більш відповідальне завдання, аніж дати практичні навички роботи. Ми прагнемо до того, щоб молоді люди свідомо обирали професію та займались у результаті улюбленою справою. Про успіх проєкту говорить те, що у нас уже є в штаті люди, котрі пройшли курси профорієнтації, стажування в Київстар та, зрештою, стали нашими співробітниками», - зазначила директор з управління персоналом та розвитку організації Київстару Оксана Олійник.

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Топменеджери та керівники напрямків Київстар прочитають п'ять лекцій про особливості різних спеціальностей, поділяться професійним досвідом та дадуть відповіді на питання слухачів. У зв’язку з карантинними обмеженнями навчання проходитиме онлайн.

Щоб пройти відбір, кандидатам потрібно заповнити анкету та обов’язково детально розповісти про свою мотивацію участі в навчанні.

Один слухач може прослухати кілька лекцій за вибором. Найбільш мотивовані учні та студенти увійдуть до складу групи слухачів.

Вперше курси профорієнтації Київстар провів у 2017 році, за цей час навчання пройшли понад 500 підлітків, які прослухали понад 30 лекцій.

Як повідомлялося, у Київстарі діють дві програми стажування: для студентів з третього курсу – STARt Yourself, відгалуженням якої й є дана програма профорієнтації.Та проєкт для «дорослих» стажерів, людей з великою перервою у роботі, а також для тих, хто вирішив повністю змінити напрямок діяльності, – Returnship.

Фото з відкритих джерел