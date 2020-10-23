Робот-пес від Boston Dynamics заміряв радіацію у Зоні відчуження

Робот-пес від Boston Dynamics заміряв радіацію у Зоні відчуження

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Укрінформ
На території зони відчуження вперше проведено випробування автономного робота Boston Dynamics «SPOT».

Про це Укрінформу повідомили в Державному агентстві з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Зазначається, що випробування здійснено дослідницькою групою Брістольського університету спільно з фахівцями Державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»).

Під час робіт використовували безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані системи, датчики-сканери для оцінки розподілу радіоактивних матеріалів на площі та в просторі (гамма-спектрометр, лідар, фотограмметрія, гіперспектральний та нейтронний датчики).

Зокрема, проводились радіометричні та геофізичні роботи на території двох секторів пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів «Рудий ліс» та на територіях пунктів захоронення радіоактивних відходів «Підлісний» і «Буряківка».

За результатами робіт, на «Підлісному» та «Буряківці» буде отримано зображення у 3D-форматі і карти розподілу активності радіонуклідів. Також дослідники обіцяють надати зображення пункту «Рудий ліс» із ділянками, які мають високу потужність дози.

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Виконані роботи дозволять ДСП «ЦППРВ» оновити карти розподілу радіаційного забруднення.

Як повідомляв Укрінформ, 20 жовтня у ДАЗВ заявили про дефіцит коштів на підприємствах зони відчуження, що виник унаслідок недостатнього фінансування у 2020 році двох бюджетних програм. Проблеми з фінансуванням поточних видатків є не лише на ЧАЕС, а й на ДП "ЦОТІЗ", ДСП "Екоцентр", ДСП "Північна Пуща", ДСП "ЦППРВ".

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