Робот-пес від Boston Dynamics заміряв радіацію у Зоні відчуження

На території зони відчуження вперше проведено випробування автономного робота Boston Dynamics «SPOT».

Про це Укрінформу повідомили в Державному агентстві з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Зазначається, що випробування здійснено дослідницькою групою Брістольського університету спільно з фахівцями Державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»).

Під час робіт використовували безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані системи, датчики-сканери для оцінки розподілу радіоактивних матеріалів на площі та в просторі (гамма-спектрометр, лідар, фотограмметрія, гіперспектральний та нейтронний датчики).

Зокрема, проводились радіометричні та геофізичні роботи на території двох секторів пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів «Рудий ліс» та на територіях пунктів захоронення радіоактивних відходів «Підлісний» і «Буряківка».

За результатами робіт, на «Підлісному» та «Буряківці» буде отримано зображення у 3D-форматі і карти розподілу активності радіонуклідів. Також дослідники обіцяють надати зображення пункту «Рудий ліс» із ділянками, які мають високу потужність дози.

Виконані роботи дозволять ДСП «ЦППРВ» оновити карти розподілу радіаційного забруднення.

Як повідомляв Укрінформ, 20 жовтня у ДАЗВ заявили про дефіцит коштів на підприємствах зони відчуження, що виник унаслідок недостатнього фінансування у 2020 році двох бюджетних програм. Проблеми з фінансуванням поточних видатків є не лише на ЧАЕС, а й на ДП "ЦОТІЗ", ДСП "Екоцентр", ДСП "Північна Пуща", ДСП "ЦППРВ".