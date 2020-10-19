Mitsubishi Electric звела в Японії енергонезалежний будинок

Mitsubishi Electric звела в Японії енергонезалежний будинок

Укрінформ
Японська компанія Mitsubishi Electric збудувала енергонезалежну будівлю в межах зусиль з розробки енергозбережних технологій.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NHK.

Будівля знаходиться в місті Камакура поблизу Токіо. Експериментальний об'єкт оснащено системою контролю температури. Як уточнюється, вона «використовує потік теплої або холодної води для забезпечення комфортних умов у приміщеннях».

На даху і на козирках вікон установлені сонячні панелі. Крім того, завдяки великим вікнам приміщення отримують багато сонячного світла.

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«Компанія Mitsubishi Electric прагне проводити на своєму об'єкті експерименти та інші види діяльності, які сприятимуть більш енергоефективному будівництву», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає NHK, уряд Японії надає субсидії на впровадження технологій, які здатні забезпечувати скорочення споживання електроенергії.

Фото: NHK

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