Mitsubishi Electric звела в Японії енергонезалежний будинок

Японська компанія Mitsubishi Electric збудувала енергонезалежну будівлю в межах зусиль з розробки енергозбережних технологій.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NHK.

Будівля знаходиться в місті Камакура поблизу Токіо. Експериментальний об'єкт оснащено системою контролю температури. Як уточнюється, вона «використовує потік теплої або холодної води для забезпечення комфортних умов у приміщеннях».

На даху і на козирках вікон установлені сонячні панелі. Крім того, завдяки великим вікнам приміщення отримують багато сонячного світла.

«Компанія Mitsubishi Electric прагне проводити на своєму об'єкті експерименти та інші види діяльності, які сприятимуть більш енергоефективному будівництву», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає NHK, уряд Японії надає субсидії на впровадження технологій, які здатні забезпечувати скорочення споживання електроенергії.

Фото: NHK