У США створили робота-дельфіна

Американська інженерна компанія Edge Innovations створила роботизованого дельфіна, вартість якого становить від 3 до 5 млн доларів.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Компанія сподівається, що реалістичні аніматроніки, зокрема роботи-дельфіни, одного дня зможуть розважати відвідувачів тематичних парків та дельфінаріїв замість диких тварин, яких тримають у неволі.

«Близько 3000 дельфінів зараз у неволі лише для отримання кількох мільярдів доларів за рахунок того, що відвідувачі тематичних парків хочуть взаємодіяти із ссавцями. Тому очевидно, що до дослідження дельфінів є інтерес», - сказав засновник та генеральний директор Edge Innovations Волт Конті.

Він додав, що аніматроніка може повернути аудиторію, яка відмовилася відвідувати парки через використання та експлуатацію живих тварин.

Близько 20 європейських країн вже заборонили або обмежили експлуатацію диких тварин у цирках.

У штаб-квартирі Edge's Hayward в штаті Каліфорнія, аніматронічний дельфін вагою 250 кг та довжиною 2,5 метра зі шкірою з медичного силікону використовується для демонстрацій у навчальній програмі для шкіл у партнерстві з американською організацією за права тварин PETA.

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