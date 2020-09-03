В Індії створили робота, який збирає кокоси на деревах

Команда розробників з індійського Університету ім. Амріти Вішви Відіяпітам показала прототип робота, який може лазити по деревах і збирати кокоси.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

Розробники працюють вже третій рік над роботом, який можна зібрати за всього 15 хвилин на дереві.

Самим роботом можна керувати з землі завдяки джойстикам або додатку у смартфоні. Зокрема, йдеться про регулювання руху робота вгору або вниз та його ротацію навколо дерева.

Згідно з проведеним експериментам, робот вже успішно залазив на висоту до 15,2 метра.

Зазначається, що попри те, що люди можуть набагато швидше збирати кокоси на деревах, роботи можуть набагато довше працювати.

Фото: Amrita Vishwa Vidyapeetham University