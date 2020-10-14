Вісім країн підписали угоду про освоєння Місяця

Вісім країн підписали угоду про освоєння Місяця

Укрінформ
Канада, США, Австралія, Італія, Японія, Об’єднані Арабські Емірати, Велика Британія та Люксембург підписали міжнародний договір про освоєння Місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.

Згадані держави уклали між собою «Угоду Артеміди» – міжнародний договір про освоєння Місяця, котрий врегульовує, зокрема, і питання видобутку на ньому корисних копалин.

Країни підписали договір в онлайн-режимі в рамках Міжнародного конгресу астронавтів. Характерно, що Росія і Китай цієї угоди не підписували.

Договір названо на честь американської місячної програми Artemis (Артеміда). Його проєкт запропонував Вашингтон.

У США наголосили, що підписані угоди базуються на положеннях Договору про космос, укладеного ще в 1967 році з ініціативи США, Великої Британії і СРСР. Документ забороняв встановлювати суверенітет над будь-яким космічним тілом або його частиною. У NASA зазначають, що його формулювання розпливчасті та обмежують реальне застосування документу. З цією метою, як повідомляють в агентстві, і був укладений новий договір.

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Нова угода, зокрема, регламентує видобуток копалин на Місяці - за задумом NASA, країни, хоч і не мають права заявляти суверенітет над окремими ділянками Місяця, але можуть видобувати її ресурси. Документ дозволяє створювати бази з видобутку корисних копалин і «зони безпеки» навколо них для запобігання конфліктів з іншими країнами.

Голова NASA Джеймс Брайденстайн висловив сподівання, що Росія в майбутньому приєднається до угоди або, принаймні, буде слідувати принципам, які в ній викладені.

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