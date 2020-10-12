Астрономи показали вибух зірки, яку «поїдає» чорна діра

Група міжнародних астрономів зробили фотографію вибуху зірки, яку поглинає чорна діра у Всесвіті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє EurekAlert.

Сам вибух стався за 215 мільйонів світлових років від Землі і був одразу зафіксований кількома телескопами, серед яких Very Large Telescope від Європейської південної обсерваторії.

Астрономи спостерігали за вибухом AT2019qiz впродовж пів року, у той час коли він ставав все яскравішим перед тим, як згаснути.

Фото: ESO/M. KORNMESSER

«Коли чорна діра поглинає зірку, вона може запустити потужний вибух матеріалу, що перешкоджає нашим спостереженням. Він (вибух – ред.) відбувається тому, що виділяється енергія, яка утворюється, коли чорна діра поглинає зоряний матеріал і витісняє зіркові уламки назовні», - повідомила вчений Саманта Оатс із Бірмінгемського університету у Великій Британії.

Зазначається, що зірка, яку «з’їла» чорна діра, мала масу, що майже дорівнює масі нашого Сонця.