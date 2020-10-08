Спорткар Маска Tesla Roadster розвернувся у бік Марса

Спорткар Ілона Маска Tesla Roadster, який раніше було виведено на навколосонячну орбіту, вже розвернувся у бік Марса.

Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія SpaceX у Твіттер.

«(Манекен – ред.) Starman, якого востаннє бачили коли він залишав Землю, сьогодні повернув до Марсу», - зазначили у компанія Ілона Маска.

У SpaceX додали, що відстань між автомобілем Tesla й Червоною планетою нині становить близько 0,05 астрономічних одиниць або менше ніж 5 мільйонів миль (8 мільйонів кілометрів).

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7 — SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020

Раніше стало відомо, що спорткар Маска Tesla Roadster вийшов на еліптичну орбіту навколо Сонця.

Як повідомляв Укрінформ, 6 лютого 2018 року компанія SpaceX Ілона Маска вперше запустила важку ракету Falcon Heavy. Єдиний її вантаж – автомобіль Tesla Roadster Ілона Маска, за кермом якої сидить манекен на прізвисько Starman.

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Автомобіль вивели на навколосонячну орбіту, по якій, на думку Маска, зможе літати мільярди років.

2020 року Tesla наблизиться до Марса на відстань 6,9 млн. км, але цього недостатньо, щоб суттєво потрапити під його гравітаційний вплив.

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Розрахована на симуляторах імовірність зіткнення автомобіля із Землею складає приблизно 6%, з Венерою — 2,5%.