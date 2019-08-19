Tesla Roadster здійснив перший політ навколо Сонця

Спорткар Ілона Маска Tesla Roadster пролетів навколо Сонця по еліптичній орбіті.

Про це повідомляє Engadget.

"Згідно з даними про місцезнаходження Roadster, космічний водій (манекен Starman – ред.) завершив свій перший орбітальний політ навколо Сонця, провівши 557 днів з моменту першого запуску Falcon Heavy", - йдеться у повідомленні.

Наразі електрокар знаходиться в космосі вже півтора року і рухається зі швидкістю понад 42 тисяч кілометрів на годину.

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Очікується, що 7 жовтня 2020 року спорткар пролетить відносно близько до Марсу - на відстані всього 7,5 млн км.

Як повідомлялося, 6 лютого 2018 року компанія SpaceX Ілона Маска вперше запустила важку ракету Falcon Heavy. Єдиний її вантаж – автомобіль Tesla Ілона Маска, за кермом якої сидить манекен.

Фото: SpaceX