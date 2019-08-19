Tesla Roadster здійснив перший політ навколо Сонця

Tesla Roadster здійснив перший політ навколо Сонця

Укрінформ
Спорткар Ілона Маска Tesla Roadster пролетів навколо Сонця по еліптичній орбіті.

Про це повідомляє Engadget.

"Згідно з даними про місцезнаходження Roadster, космічний водій (манекен Starman – ред.) завершив свій перший орбітальний політ навколо Сонця, провівши 557 днів з моменту першого запуску Falcon Heavy", - йдеться у повідомленні.

Наразі електрокар знаходиться в космосі вже півтора року і рухається зі швидкістю понад 42 тисяч кілометрів на годину.

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Очікується, що 7 жовтня 2020 року спорткар пролетить відносно близько до Марсу - на відстані всього 7,5 млн км.

Як повідомлялося, 6 лютого 2018 року компанія SpaceX Ілона Маска вперше запустила важку ракету Falcon Heavy. Єдиний її вантаж – автомобіль Tesla Ілона Маска, за кермом якої сидить манекен.

Фото: SpaceX

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